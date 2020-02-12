سلسلة لقاءات يجريها تشاووش أوغلو في ألبانيا

تيرانا/ فرقان عبدالله/ الخليج 365
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، سلسلة لقاءات في العاصمة الألبانية تيرانا.
والتقى تشاووش أوغلو، بالرئيس إلير ميتا، ورئيس البرلمان غراموز روتشي، كما التقى رئيس الوزراء إيدي راما، خلال مأدبة طعام.
وفي وقت سابق، التقى تشاووش أوغلو، بوكيل وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الألباني، غنت جاكاج، حيث وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات.
ومن بين تلك الاتفاقيات "اتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات قيادة المركبات"، و"مذكرة تفاهم حول التبادل الدبلوماسي"، و"إعلان مشترك يتعلق بمشاورات مكافحة الإرهاب تحت رئاسة وزارتي الخارجية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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