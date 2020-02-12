وفاة وإصابة 3 أشخاص في انفجار علبة إشعال النار بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت الجهات المختصة بالرياض، حادث انفجار علبة إشعال النار في مقر سكن أحد الوافدين.
وتسبب الحادث، في وفاة وافد من الجنسية السورية، وإصابة اثنان من أصدقائه، وذلك في حي طويق غرب الرياض.
ونقلت الجهات المعنية، الحالات إلى طوارئ مستشفى الملك سلمان، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.
وتبيّن من الفحص أن سبب الوفاة يعود إلى انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.
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