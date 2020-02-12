فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف (أمن وحماية، وسائق)، بالقوات المسلحة برتبة (جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا، ولا يزيد عن أربعين عامًا.

– ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

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– ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سوف يتاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/06/22هـ، داعية الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).