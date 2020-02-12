فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف (أمن وحماية، وسائق)، بالقوات المسلحة برتبة (جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا، ولا يزيد عن أربعين عامًا.
– ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سوف يتاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/06/22هـ، داعية الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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