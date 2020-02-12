إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في منزل بتبوك

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد مدني تبوك حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرائد/ عبدالعزيز بن فرحان الشمري, بأن بلاغاً ورد يفيد باندلاع حريقاً , وعند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين ، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران ، نتج عن الحادث اصابة شخص بحروق يبلغ من العمر 18 سنه وتعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث أشهر لإختناق تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر .

وأوضح الرائد الشمري , أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث زيادة بالأحمال الكهربائية .