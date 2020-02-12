الدفاع الروسية: السبب في أزمة إدلب هو عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها وإدخالها مدرعات وأسلحة إلى هناك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن السبب في أزمة إدلب هو عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها.
وأضافت أن العسكريين الروس يعملون في سوريا ضمن اتفاقات سوتشي، مؤكدة أن نقل تركيا المدرعات والأسلحة عبر الحدود إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع هناك.
من جانب آخر أشارت الدفاع الروسية، إلى أن الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب، حرر بشكل كامل من المسلحين.
وفي وقت سابق من الأربعاء، حملت روسيا الجانب التركي المسؤولية عن تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مؤكدة أن تركيا لا تلتزم بشكل "مزمن" بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي.
وأكدت أن المهمة الأساسية في الظروف الحالية، تكمن في خفض مستوى العنف على الأرض، وتأمين حماية العسكريين من الدول الضامنة، الموجودين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إشعال مواجهة داخلية نتيجة عمليات عسكرية غير مدروسة.
وأكدت موسكو على ضرورة أن يواصل المسؤولون الروس والأتراك في الفترة القادمة العمل على وضع حل شامل لقضية إدلب.
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