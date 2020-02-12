دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ARM تعلن رسمياً عن أنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ARM مؤخراً عن أنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU التي تستهدف الأجهزة التي تعتمد على الإتصال بشبكة الإنترنت، والتي تدعم آداء أفضل في الأجهزة الذكية.

كشفت ARM عن أنوية وحدة المعالجة Cortex-M55 مع أول أنوية NPU في هذه الفئة في أنوية Ethos-U55، والتي تختلف عن أنوية Cortex-A ذات الآداء العالي والمستخدمة في الهواتف الذكية، حيث تستهدف سلسلة أنوية M دعم المكبرات الصوتية، والكاميرات، إلى جانب الأجهزة القابلة للإرتداء، ومجموعة مختلفة من الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت.

ويرتكز عمل أنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU بشكل رئيسي على دعم تقنية التعلم الآلي في الأجهزة الجديدة، كما تعد أنوية M55 أول أنوية تأتي بتقنية المعالجة ARM Helium vector.

ومن المقرر أن تدعم الأنوية الجديدة آداء أسرع حتى 5 مرات أكثر في تطبيقات DSP ومنها معالجة تقنية Dolby Atmos على سبيل المثال، بينما تقدم الأنوية الجديدة آداء أسرع 15 مرة في مهام التعلم الآلي في الأجهزة.

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أيضاً يمكن لأنوية M55 أن تدعم المنتجات في تحديد الكلمات الرئيسية ومن ثم تتبع الهدف بآداء سلس، كما يمكن ترقية آداء أنوية M55 من خلال الإقتران مع أنوية Ethos-U55 NPU، ومن المتوقع أن تدعم الأنوية الجديدة آداء أفضل 32 مرة في تقنية التعلم الآلي، و15 مرة إضافية عند إقترانها بأنوية M55.

كما يمكن لأنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU الجديدة أن تدعم تقنية إدراك المحادثات، الكشف عن الإيماءات، مع إدراك البصمة، كما تدعم هذه المهام في حالة عدم الإتصال بشبكة الإنترنت، لدعم ميزة الإستهلاك المنخفض للطاقة التي عرفت في سلسلة أنوية M، ومن المقرر أن تظهر المنتجات التي تتضمن أنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU خلال عامين.

المصدر

هذا الموضوع ARM تعلن رسمياً عن أنوية Cortex-M55 وEthos-U55 NPU ظهر على التقنية بلا حدود.