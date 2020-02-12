دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرفوا على مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S20 Plus

أعلنت شركة سامسونغ ـ الكورية الجنوبية ـ خلال مؤتمر لها مساء يوم أمس الثلاثاء عن هاتفها الجديد Galaxy S20 Plus.

مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra alqiyady 1 مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra

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وزودت شركة سامسونغ هاتفها Galaxy S20 Plus، بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وبتصميم Infinity-O تدعم معدل تحديث 120Hz، بجودة عرض QHD، وكثافة 525 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10.

ويأتي هاتف Galaxy S20 Plus ـ الذي يصل سعره لـ 1199 دولار ـ بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل F1.8، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات F2.0 ويدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة.

نسخة حصرية من هاتف Galaxy S20+ 5G لأبطال أولمبياد طوكيو 2020 alqiyady 1 نسخة حصرية من هاتف Galaxy S20+ 5G لأبطال أولمبياد طوكيو 2020

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وتدعم كذلك الكاميرا الخلفية ميزة Depthvision، مع Spacezoom، ويأتي المستشعر الرابع في إعدادات الكاميرة ToFوبميزة تسجيل فيديو 8K.، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات F2.2.

سامسونغ زودت هاتفها ـ الذي يدعم تقنية استشعار البصمة ـ ببطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بآداء أفضل، مع الشحن اللاسلكي وأيضًا الشحن المعاكس، كما يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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وزودت سامسونغ هاتفها Galaxy S20 Plus ـ الذي يدعم تقنية التعرف على الوجه ـ بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1.5تيرابايت ومعالج سامسونغ Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865.المزيد:

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