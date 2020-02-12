صحيفة إيران الرسمية: وفاة امرأة مشكوك بإصابتها بفيروس "كورونا" في أحد مشافي طهران

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كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وتابعت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا. © Reuters
وقالت الصحيفة إنه تم عرض الجثة على الطب الشرعي لمتابعة التحقيقات.
هذا ولم يصدر أي تعليق من وزارة الصحة بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بالفيروس.
على صعيد متصل أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوصات التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.
المصدر: RT
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