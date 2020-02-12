مفتي القدس يدعو لعدم التعاطي مع "صفقة القرن" ومروجيها

دبي - بواسطة محمد فارس © www.aliqtisadalislami.net المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسينمفتي القدس يدعو لعدم التعاطي مع "صفقة القرن" ومروجيها

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الثلاثاء، فتوى بتحريم التعاطي مع "صفقة القرن" الأمريكية وكل من يروج لها.

واعتبر المفتي، في بيان له، أن "كل من يتعاطى مع الصفقة خائن لله ورسوله وللمسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين".

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فيديو مقدم من France24

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وأضاف البيان، "صفقة القرن تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، وتضيع حقوق اللاجئين، وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهرا".

وأضاف المفتي أن "الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا في الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم المغتصب، وتؤازره، وتمنحه معظم الأرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء الزكية، ظلما وعدوانا".

وطالب حسين، العالم بـ"العمل الجاد لوقف العدوان على فلسطين ومقدساتها وشعبها، ونصرتهم، والامتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة الجائرة، والمليئة بالإجرام والعنصرية البغيضة".

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المصدر: وكالات

