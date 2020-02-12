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فلسطين تشيد بتقرير الأمم المتحدة عن الشركات المرتبطة بمستوطنات الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا اليوم الأربعاء عن الشركات التى لها صلات بمستوطنات إسرائيلية انشأها الاحتلال الاسرائيلى، وحث المجتمع الدولى على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان نشره مكتب المالكى أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة فى المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

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وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهى عملها فورا مع منظومة الاستيطان".

 

 

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