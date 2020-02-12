بوتين يبحث الأزمة الليبية مع رئيس وزراء إيطاليا

موسكو/الخليج 365

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الليبية مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) الأربعاء.

وأوضح البيان أن بوتين أكد ضرورة تحقيق توافق بين الأطراف في ليبيا، استناداً على الأسس التي تم تطويرها من قبل مجلس الأمن الدولي، لحل الأزمة الليبية.

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وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على مواصلة العمل المشترك لتحسين الوضع في ليبيا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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