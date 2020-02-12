تونس.. الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومته الجمعة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة التونسية المكلّف إلياس الفخفاخ، أن الأخير، سيعلن الجمعة، تشكيلته الحكومية، وأن حزب نبيل القروي سيكون خارجها.

وفي حديث للأناضول، قال بن يوسف، الأربعاء، إن الفخفاخ، "سيقدم الجمعة الحصيلة النهائية لتشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد".

وأضاف أن "حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 نائبا/ 217) سيكون خارج الحكومة، وهو غير معني بالتشكيلة التي سيتم الإعلان عنها الجمعة القادم، باعتباره خارج الحزام السياسي للفخفاخ".

وتابع أن "حركة النهضة (54 نائبا) قدمت مقترحات، وستكون ضمن التشكيلة، فيما لا يزال هناك مجال للتشاور خلال الفترة المتبقية (8 أيام)".

وبحسب بن يوسف، فإنّ "الأحزاب العشرة التي أعلن الفخفاخ أنها ستشكل الحزام السياسي لحكومته، ستكون ممثلة في الحكومة، وأي تغيير في المواقف يعود إليها".

Advertisements

كما شدد على أهمية "الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة، وأنه لا مجال للتأخير أمام ما ينتظر البلاد من استحقاقات عاجلة".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

والأحزاب هي، حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس(ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).

وأكد في حينه أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" (دستوري ليبرالي- 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا على أن "لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية".

والثلاثاء، لفت الناطق باسم "النهضة" عماد الخميري، في تصريحات إعلامية، إلى أن الكتلة البرلمانية للحركة يمكن أن تصوت لحكومة الفخفاخ دون المشاركة فيها، وذلك في حال "عدم تشكيلها وفق تمثيلية الأحزاب بمجلس نواب الشعب".

والأربعاء الماضي، قال رئىيس البرلمان التونسي راىشد الغنوشي، إنّ "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في حال تم إقصاء قلب تونس من تشكيلتها".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.