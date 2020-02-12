برنامج توعوي عن “كورونا الجديد” بمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حمدان الغامدي – جدة: نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة ممثلآ في قسمي التوعية الصحية ومكافحة العدوى برنامجآ توعويآ عن مرض كورونا الجديد ويمتد اسبوع في اماكن متفرقة من مرافق المجمع كالعيادات والطوارئ والمسرح والمدخل الرئيسي للمجمع.

بدوره أكد المدير الطبي الدكتور خالد العوفي على أهمية هذه الحملة التوعوية في هذا التوقيت وضرورة التعرف على طريقة التعامل معه بعيدآ عن الخوف والتوتر الذي تسلل إلى نفوس المواطنين.

كما أكد المشرف العام على مجمع إرادة لخدمات إرادة الدكتور نواف الحارثي أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج الوقائية والتوعوية التي يقدمها المجمع رغبة في زيادة جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمراجعين..

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