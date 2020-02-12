شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تطالب غصن بـ 83 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة «نيسان» الأربعاء، دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن، الذي يقاضيها بدوره بتهمة فسخ عقده. وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة «قسم كبير» من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من «سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال» التي قام بها.

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