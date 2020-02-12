«ناسا» تفتح باب الترشيحات أمام «جيل آرتميس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الثلاثاء دعوة إلى الراغبين في الانضمام إليها ضمن طواقم رواد الفضاء، لتقديم أوراقهم على أن يكون المرشح أمريكياً، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي. وتقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 آذار/ مارس إلى 31، ولن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021. يخضع بعدها الأشخاص الذين تم اختيارهم للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

كانت المرة الأخيرة التي فتحت فيها «ناسا» باب الترشيح في العام 2017، وتقدم 18 ألف شخص بطلبات الالتحاق بها كرواد فضاء، وتم اختيار 12 منهم فقط. وقالت «ناسا» إن مهمة المرشحين الجدد الرئيسية، ستكون ضمان مناوبة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية، للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريبا. وتطلق «ناسا» عليهم «جيل آرتميس»، تيّمناً باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر في العام 2024، وربما المريخ في العقد المقبل. ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، التقدم بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين. كما سيؤخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد عن ألف ساعة.