شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية: انفجار رسالتين ملغومتين في مبنيين للبريد ولا إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الهولندية إن رسالتين ملغومتين انفجرتا في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام، وفي مبنى شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده صباح الأربعاء. وأكدت عدم وقوع إصابات بسبب أي من الانفجارين.

وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني، في سلسلة من الرسائل الملغومة، التي تعتقد أن شخصاً واحداً هو الذي أرسلها على ما يبدو. واستهدفت رسائل سابقة فندقاً ومحطة للوقود ومرأباً وشركة عقارية.

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