ساندرز يحسم نيوهامبشير لمصلحته وتراجع كبير لبايدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامبشير، الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها وسائل إعلام أمريكية، متقدماً على منافسيه، وأهمهم جو بايدن، ليرسخ موقعه في المعركة لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحصل ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، على 26 في المئة من الأصوات بعد فرز كل الأصوات تقريباً، في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث هزم هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية 2016.

وقال ساندرز أمام حشد من أنصاره «دعوني اغتنم هذه الفرصة كي أشكر أهالي نيوهامبشير على هذا الفوز العظيم الليلة». وأضاف «النصر هنا هو بداية النهاية لترامب»، رافعاً سقف مطالبه المتعلقة بضرائب أكثر عدلاً وإصلاح لقطاع الرعاية الصحية.

وحصل رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، بيت بوتيدجيدج، على 24 في المئة من الأصوات، ليباشر الاستعداد لمعارك قادمة أصعب، وقال بوتيدجيدج «الآن تنتقل حملتنا إلى نيفادا، إلى كارولاينا الجنوبية. نرحب بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة». ودخل ترامب على الخط مغرداً «بوتيدجيدج يبلي حسناً الليلة، ويصعب الفوز لبيرني المجنون. أمر مثير جداً».

وبينما حافظت إيمي كلوبوشار على تقدمها لتحل في المركز الثالث مع قرابة 20 في المئة من الأصوات، حلت الليبرالية إليزابيث وارن، في المركز الرابع مع نحو 9 في المئة من الأصوات.

وبعد أشهر من تربعه على مقدمة المرشحين، أقر بايدن بأنه يتوقع أن يحقق نتيجة سيئة في نيوهامبشير كما فعل قبل إسبوع في أيوا. وقد بدأت أسوأ مخاوف نائب الرئيس السابق بالتحقق بعد أن حل في المركز الخامس مع أكثر بقليل من 8 في المئة من الأصوات.

وستسدد هذه النتيجة ضربة لبايدن ـ 77 عاماً ـ الذي فشل في جمع التمويل اللازم للحملة، وفي تحقيق مستويات الحماسة مقارنة بمنافسيه في السباق.

وأقر المرشحان رجل الأعمال أندرو يانج، والسيناتور عن كولورادو مايكل بينيت، بمواجهة الحقيقة، وأعلنا الانسحاب من السباق، الثلاثاء، بعد نتائج مخيبة. وكان المرشحون الطامحون إلى البيت الأبيض يترقبون باهتمام نتائج انتخابات نيوهامبشير، بعد اقتراع سادته الفوضى في ولاية أيوا انتهى بنتيجة متقاربة لساندرز، وبوتيدجيدج.