تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا والخبراء مختلفون حول «ذروة التفشي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الأربعاء، عن أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ نهاية يناير/ كانون الثاني، مما يعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول إبريل/ نيسان. وقال تشونغ نان شان، خبير الأوبئة، ومن أهم المستشارين الطبيين الذين تعاملوا مع انتشار فيروس «سارس»، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته منتصف هذا الشهر. وقال شان «آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث بحلول إبريل مثلاً».وذكر مسؤولو الصحة الصينيون الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير/ شباط، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير/ كانون الثاني. وعدلت الصين في الأسبوع الماضي تعليمات الوقاية من الفيروس ومكافحته، حيث قالت إن تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية. لكن لم يتضح إن كانت بيانات الحكومة السابقة قد شملت حالات لم تظهر عليها أعراض الإصابة.وزاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، ليصل إلى 1113 شخصاً حتى نهاية الثلاثاء. وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة في الصين، قالوا إن الوضع تحت السيطرة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء يشكل تهديداً عالمياً.ورداً على سؤال بشأن توقع خبير الأوبئة الصيني تشونغ نان شان، قال برندن ميرفي كبير مسؤولي الصحة في أستراليا «أعتقد أنه من السابق لأوانه جداً قول ذلك». وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية الأربعاء «أعتقد أنه يتعين أن نتابع البيانات عن كثب في الأسابيع المقبلة قبل إطلاق أي تكهنات». وأشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها الصين لاحتواء الفيروس.

** استمرار عزل «دايموند برنسيس»

وسجل أكبر عدد من الإصابات الجماعية خارج الصين، على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس) الموضوعة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية، وعلى متنها نحو 3700 شخص، حيث تأكدت إصابة 39 حالة جديدة على متنها ليصل عدد الإصابات إلى 175 حالة.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو الأربعاء للصحفيين إنه «من أصل نتائج 53 فحصاً، تبين أن نتيجة 39 شخصاً إيجابية» لناحية الإصابة بالفيروس، مضيفاً أن مسؤولاً عن الحجر الصحي من بين المصابين. وأشار إلى أنه «في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم إخضاعهم للعلاج في حالة خطيرة، إما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة».

وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3,711، وجرى إجلاء المصابين إلى منشآت طبية محلية. وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصاً ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين تعاملوا مع المصابين. أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة فقد طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم، ولا يسمح لهم بالخروج إلى الأماكن المفتوحة إلا لوقت وجيز. كما طلب منهم ارتداء الأقنعة، وعدم الاقتراب كثيراً من بعضهم البعض في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدار الساعة. ومن المتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 شباط/فبراير، أي بعد مرور 14 يوماً على بدء فترة العزل.

كما منعت تايلاند ركاب سفينة (إم.إس ويستردام) السياحية، من النزول في موانئها لتصبح أحدث بلد يمنع السفينة من الرسو بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أي حالات إصابة مؤكدة على متنها.

** اجتماع وزراء الصحة الأوروبيين

ومازال فيروس كورونا المستجد يثير قلقاً في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت ألمانيا عن (16) وفرنسا (11) وإيطاليا (3). ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون الخميس في بروكسل لمناقشة تدابير مواجهته.