نجاة أربعة أشخاص تاهوا 32 يوماً في المحيط الهادئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم لنحو شهر في المحيط الهادئ عبر تناول جوز الهند وشرب مياه الأمطار، في محنة أودت بحياة ثمانية من رفاقهم بينهم طفل. وقالت صحيفة «سولومون ستار نيوز» الأربعاء، إن المجموعة انطلقت من بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة، في 22 ديسمبر كانون الأول للاحتفال بعيد الميلاد في جزر كارتريت على مسافة حوالى 100 كيلومتر. لتمضي 32 يوماً في عرض البحر.

ونقلت الصحيفة عن الناجي دومينيك ستالي، قوله: إن قاربهم الصغير انقلب وإن عدداً من أفراد المجموعة غرقوا، بينما تمكن الباقون من إعادة قلب القارب، لكن مزيداً من الوفيات وقعت أثناء تقلّب القارب في المياه بسبب التيارات البحرية القوية.

وقال ستالي: «لم يكن باستطاعتنا فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إلا تركها في المياه». مضيفاً «توفي زوجان وتركا طفلهما وراءهما، إلا أنه واجه المصير نفسه أيضاً في وقت لاحق». وأوضح أن عدداً من سفن الصيد مرت بجوارهم دون أن تتنبه لوجودهم.

وقالت الصحيفة إن مجموعة الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة تبلغ حوالى 12 عاماً، وأرسلوا إلى مستشفى هونيارا في عاصمة جزر سولومون حيث تلقوا العلاج من الجفاف.