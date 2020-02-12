شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الكويتية: درجات الحرارة 4 تحت الصفر وترتفع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن درجات الحرارة فى البلاد، سجلت فجر اليوم الأربعاء، 4 درجات تحت الصفر، وتوقع مراقب التنبؤات الجوية فى الإدارة عبدالعزيز القراوى، فى تصريح صحفي - استمرار برودة الطقس في الكويت حتى صباح غد الخميس، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي اعتبارا من مساء الغد، وأن تكون درجة حرارة العظمى ما بين 18 و 20 درجة والصغرى ما بين 3 و 5 درجات.

وأضاف أن آخر التوقعات الجوية وخرائط النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية، تشير إلى تأثر الكويت بمرتفع جوي، أدى إلى انخفاض درجات الحرارة؛ حيث سجلت درجة الحرارة العظمى أمس الثلاثاء ما بين 14 و 16 درجة مئوية، والصغرى ما بين 0 و 3 درجات. وأشار القراوي الى أن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم في السالمي (-4)، والعبدلي (-1)، والجهراء (1)، ومدينة الكويت (5)، والاحمدي (4)، في حين كانت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها تترواح بين 20 و 40 كيلومترا في الساعة، مما زاد في جفاف الجو وساعد في زيادة الإحساس ببرودة الطقس. Advertisements وتابع أن الطقس يوم الجمعة القادم سيكون غائما جزئيا إلى غائم، ودرجة حرارة العظمى ما بين 22 و 24 درجة، والصغرى ما بين 5 و 8 درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تترواح سرعتها بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة.



وكانت الإدارة العامة للأرصاد الجوية، ذكرت أن طقس اليوم الأربعاء، بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، خلال الفترة الصباحية. أما ليلاً، فسيكون الطقس شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية. وتوقعت الإدارة أن تكون درجة الحرارة العظمى 12 درجة، في حين تصل الصغرى إلى 1 درجة مئوية.