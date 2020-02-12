الحكومة الليبية: 5 إصابات في قصف عشوائي لحفتر على طرابلس

وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الأربعاء، إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات خليفة حفتر على حي سكني مجاور لجامعة طرابلس.



جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، على "فيسبوك".



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وأضافت قوات الوفاق أن "القصف خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمرار للسجل الإجرامي لمليشيات حفتر في استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالعاصمة".



وأفاد مراسل الاناضول، أن منطقة السواني (جنوب)، وباب تاجوراء (وسط) تعرضت الثلاثاء، لقصف صاروخي مصدره مليشيات حفتر دون تسجيل أي إصابات نتيجة الاستهداف.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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