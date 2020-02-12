رئيس بورصة دبي للماس يشارك بمعرض للمجوهرات بإسرائيل

القدس/ الخليج 365
كشفت قناة إسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس بورصة دبي للماس، أحمد بن سليم، يزور إسرائيل منذ ثلاثة أيام، للمشاركة في فعاليات "أسبوع الماس العالمي" المقام في مدينة تل أبيب.
وقالت قناة "آي 24 نيوز" (شبه رسمية) الناطقة بالعربية، إن "بن سليم وصل إسرائيل، الإثنين، للمشاركة في معرض أسبوع الماس العالمي بتل أبيب (وسط)".
ولم يصدر عن الجانب الإماراتي، تعليق بخصوص ما أوردته القناة الإسرائيلية.
وأشارت القناة أن المعرض الذي انطلق الإثنين ويستمر حتى الأربعاء، يشارك فيه 300 من كبار رجال الأعمال والخبراء بمجال الماس ورؤساء لبورصات الماس من أنحاء العالم.
ولفتت أنه خلال هذا اليوم، عرضت مجوهرات في المعرض بقيمة أكثر من مليار دولار.
وانتخب مجلس إدارة بورصة دبي للماس التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، رئيسا تنفيذيا أول للمركز، ورئيسا لمجلس إدارة بورصة دبي للماس في مايو/ أيار 2018.
وذكرت القناة الإسرائيلية، أن "العلاقات بين إسرائيل والإمارات آخذه في التحسن في الفترة الأخيرة".
وأوضحت أن وزيري النقل يسرائيل كاتس، والثقافة ميري ريغف، بالحكومة الإسرائيلية، زارا مؤخرا، الإمارات التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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