التحالف العربي يقدم زوارق بحرية لقوات محلية في المهرة اليمنية

اليمن/ الخليج 365

قدم التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، زوارق بحرية لقوات محلية يمنية في محافظة المهرة، المرتبطة بحدود برية مع سلطنة عمان، في أقصى شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن محافظ المهرة، راجح باكريت، سلم مصلحة قوات خفر السواحل بالمحافظة زوارق بحرية مقدمة من تحالف دعم الشرعية، بحضور قائد التحالف في المحافظة، العميد الركن متعب السلمي.

وقال باكريت، إن هذا الدعم "سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء لمصلحة خفر السواحل".

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وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.