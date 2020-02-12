أنقرة/ الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع في إدلب، والأضرار التي ألحقها النظام السوري وروسيا بالقوات التركية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "بحثنا تطورات الأوضاع في إدلب مع بوتين، وتطرقنا على وجه الخصوص إلى الأضرار التي ألحقها النظام السوري وحتى روسيا بقواتنا".

وأضاف أنه اتفق مع بوتين على إجراء لقاءات بين مسؤولي وزراتي الدفاع والخارجية والاستخبارات في كلا البلدين في أقرب وقت في العاصمة موسكو.

وفي رده على سؤال حول مواصلة عملية "نبع السلام" العسكرية في حال عدم وفاء روسيا بوعودها، قال أردوغان "عملية نبع السلام متواصلة بنفس الإصرار، ولا رجوع عن ذلك".

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وأضاف أنه "في الوقت الحالي نركز على الأوضاع في إدلب لأنه توجد حركة لجوء باتجاه تركيا، ولمنع ذلك يتم تنفيذ بعض الأنشطة في سوريا لإسكان النازحين في مناطق سورية".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفائه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.