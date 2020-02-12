إعلان أسماء المقبولين مبدئيًا للمقابلة الشخصية لوظائف «الهلال الأحمر»

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، عن قائمة أسماء المقبولين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية بعد إجراء عملية المفاضلة المبدئية بين المتقدمين لوظيفة أخصائي إسعاف وطب طوارئ على لائحة الخدمة المدنية.

وأوضحت الهيئة، أنه على المقبولين مبدئيًا الدخول لطلب التوظيف واختيار المنطقة التي يرغب المتقدم في إجراء المقابلة الشخصية بها، وذلك اعتبارًا من اليوم وبحد أقصى إلى يوم الخميس الموافق 19/6/1441 هـ الساعة الثانية ظهرًا.

وأشارت إلى أن على المتقدم الحضور إلى مقر المقابلة خلال التواريخ التي سيتم تبليغ المتقدم بها عن طريق الفرع على أن يحضر أصل وصورة المستندات التالية: المؤهل العلمي، الدورات التدريبية، شهادات الخبرة، مستندات الثبوتية، والتصنيف المهني؛ فيما لمعرفة الأسماء عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .