التعليم تتفاعل مع الطالب مريض العينين

صحيفة الخليج الالكترونية

استجابت وزارة التعليم مع الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو يعاني من مشكلة في عينيه، موجهة مدير تعليم الليث بالوقوف على حالته.

وظهر الطالب خلال فيديو داخل فصله الدراسي، يشير فيه إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفه.