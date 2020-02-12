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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيل جديد من سيارات مرسيدس فئة S-Class والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت شركة دايملر المالكة لمرسيدس الألمانية المصنعة للسيارات إن العام الجاري سيشهد طرح عدد مميز من سياراتها.
ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات؛ فإن مرسيدس ستطرح رسميا خلال العام الجاري، الجيل الجديد من فئة S-Class وطراز EQC الكهربائي.
وتوقع "موتور وان" أن يتم الإعلان عن أحد الطرازات للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات المقرر عقده في خريف 2020.
وتعمل مرسيدس حاليا على نسخة كهربائية بالكامل، من فئة S-Class، وستعلن إمكانياتها وموعد الكشف عنها خلال العام الجاري.
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