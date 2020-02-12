شكرا لقرائتكم خبر عن «ذي سبلاش» تحقق 29 مليون دولار في مزاد بلندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة «ذي سبلاش»، لفنان البوب آرت البريطاني الشهير ديفيد هوكني، مقابل 23,1 مليون جنيه استرليني (29,8 مليون دولار) في مزاد بلندن الثلاثاء. وتصوّر اللوحة، التي رسمها هوكني في العام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا.

وقالت إيما بيكر، رئيسة مبيعات الفن المعاصر في دار «سوذبيز» للمزادات في لندن «هذا ليس فقط عملاً بارزاً لديفيد هوكني بل هو أيضاً رمز لفن البوب آرت الذي حدد عصراً معيناً وأعطى هوية بصرية للوس أنجلوس».

ويبلغ السعر الذي عرضه مشتر مجهول الهوية، ما يقرب من ثماني مرات المبلغ الذي حققه هذا العمل عند بيعه آخر مرة في مزاد العام 2006 في مقابل 2,9 مليون جنيه استرليني. وفي العام 2018، بيعت لوحة «بروتريت أوف آن أرتيست» لهوكني، بأكثر من 90 مليون دولار في نيويورك، وهو رقم قياسي يسجل في مزاد في ذلك الوقت لعمل أنجزه فنان ما زال على قيد الحياة. وفي العام نفسه، بيعت لوحة «باسيفيك كوست هايواي أند سانتا مونيكا» لهوكني في مقابل 28,5 مليون دولار.