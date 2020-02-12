انسحاب يانغ وبينيت من السباق الديمقراطي للانتخابات الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رجل الأعمال أندرو يانغ، الذي تعهد بمنح كل بالغ أمريكي ألف دولار شهرياً خلال حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، تعليق حملته الثلاثاء بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في نيو هامشاير. وقال يانغ لأنصاره «تعلمون أنا رجل حسابات، والواضح الليلة من الأرقام أننا لن نفوز بهذا السباق». وأضاف«لست شخصاً يريد قبول التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه. ولهذا أنا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة». ولم يتمكن يانغ ـ45 عاماً ـ من تجاوز نسبة 3 في المئة في الاستطلاعات، وكان بعيداً عن المنافسة في نيو هامشير التي حسمها بيرني ساندرز لصالحه. وقال «آمل أن تكون هذه الحملة رسالة، وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترامب ليس سبب كل مشاكلنا». وأضاف «إنه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات». كما أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو مايكل بينيت ـ55 عاماًـ تخليه عن ترشيحه الرئاسي بعدما أظهرت النتائج الأولية في نيوهامشير احتلاله المركز العاشر.