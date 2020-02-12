إشكاليات واقع النقد الأدبي في الإمارات بندوة الثقافة والعلوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واقع النقد الأدبي وحضور الناقد الأدبي في المشهد الثقافي الإماراتي، هي أبرز المضامين التي تناولتها جلسة «واقع النقد الأدبي في الإمارات» التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم مساء أمس الأول، وشارك فيها الدكتور شكري المبخوت والدكتورة مريم الهاشمي، وأدارتها وقدمت لها الكاتبة عائشة سلطان عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الثقافية في الندوة.

جرت الجلسة بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعبدالغفار حسين، والدكتورة شيخة العري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً والكاتبة فتحية النمر والدكتور عبدالخالق عبدالله وعبدالرزاق الفارس وجمهور متنوع.

في بداية الجلسة طرحت عائشة سلطان مجموعة من أبرز الأسئلة التي تندرج كإشكاليات مهمة ضمن الموضوع، من قبيل: هل يقود النقد الأدبي والنقد الثقافي لنفس النتيجة والمعطى؟ وما واقع النقد الأدبي في الإمارات في ظل الأنشطة الثقافية العديدة في كافة أنحاء الدولة؟، وهل تنعكس تلك الأنشطة على الواقع الثقافي العربي؟

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في بداية مداخلته أكد شكري المبخوت العلاقة الوثيقة والخاصة للنقد مع الإنسان فقال: «النقد يعبر عن الإنسان، وعن علاقته ورؤيته لكل شيء من حوله، وذلك يتطلب منا أن نضع النقد حين نحاول تفسيره ضمن منظومة فلسفية وفكرية تحيط بالإنسان».

وأبرز المبخوت أن واقع النقد اليوم عربياً من واقع الثقافة العربية نفسها وقال: «إن النقد عربياً يعيش أسوأ مراحله التاريخية»، وأكد أن مفهوم النقد في عالمنا العربي انحصر في غربلة للنص بمنطق معين، وشدد على أن ذلك مفهوم خاطئ.

وأوضح المبخوت جوانب القصور في الثقافة العربية اليوم وتساءل قائلاً: «أين علم الاجتماع ليقوم بدوره؟، أين الدراسات النفسية لتنظر في كل رافد من روافد الفكر العربي والشخصية العربية؟، أين الفلسفة تدريساً وإنتاجاً؟»،

بدورها شددت الدكتورة مريم الهاشمي على أن للحركة الأدبية في جزيرة العرب تاريخاً عريقاً، وأضافت قائلة: «لم ينحصر فيها وحدها بل انتقل إلى تلك الأصقاع التي أصبحت محط سكن القبائل، وصارت هذه البلاد المفتوحة مراكز أدبية، وعلمية مرموقة، وللموقع الجغرافي أثره في التاريخ السياسي والاقتصادي والفكري للمنطقة، ما أكسبه شهرة تجارية عالمية. وأثناء ذلك التطلع والتعطش نحو اغتراف الثقافة كان الإنسان الخليجي يكدح من أجل قوته ومطالبه المحدودة ونتج عن الواقع الطبيعي والوضع الاقتصادي والعلاقات القبلية وجود ثقافة مشتركة تمثلت في الفنون والمسكن والملبس وعادات الزواج والمناسبات الدينية والدنيوية»

وعلق بلال البدور على الموضوع مشدداً على مسؤولية الناقد تجاه النص فقال: الحديث في موضوع النقد قضية خلافية، ويجب على الناقد أن يبحث عن النص لا أن يبحث المبدع عن الناقد، فالناقد عليه أن يتعامل مع النص بعيداً عن الكاتب خاصة في ظل الحساسية المفرطة في عالمنا العربي.