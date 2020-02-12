«1001 عنوان» تنظم «خلوة الكتابة الإبداعيّة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تزامناً مع احتفاء الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب، أعلنت مبادرة «ألف عنوان وعنوان» عن تنظيم برنامج خلوة الكتابة الإبداعية، لفئة الكتاب الشباب من عمر 18- 40 عاماً، بهدف تدريبهم على أساليب مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وذلك من خلال «إقامة أدبية» تمتد من 15 إلى 24 فبراير الحالي في فندق واحة البداير في الشارقة.

ويقدّم البرنامج الذي يقام بدعم من «اتصالات لكتاب الطفل»، وبالتعاون مع «مكتب العاصمة العالمية للكتاب» عدة ورش عملٍ مكثّفة وجلسات كتابة حرة، وأخرى نقاشية وحوارية لتبادل الخبرات.

Advertisements

وحول أهمية البرنامج وتأثيره على الحراك الإبداعي المحلي والعربي، أكدت مجد الشحي، مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»: أن المبادرة تنطلق من رؤية واضحة تلتزم فيها بالنهوض بواقع المعرفة والإبداع الإماراتي والعربي من خلال دعم تجارب الكتاب الشباب في الإمارات والمنطقة من جهة، وتعزيز حركة النشر من جهة أخرى، وقالت: «اليوم نستكمل هذه الجهود في دعم العملية الإبداعية ما قبل التأليف، من خلال برنامج يقدم خلاصات تجارب كبار كتاب الأدب العربي، وهو الذي يمنح الكتّاب الشباب فرصة الاستفادة من معارفهم وخبراتهم في حرفة الكتابة. ويركّز البرنامج على مراحل الكتابة (التخطيط، التأليف، المراجعة، النشر)، وأساسيات وقواعد الكتابة الحرّة، والكتابة الإبداعية وأساسياتها، وطريقة اختيار الرسم المناسب للنص المناسب، واختيار الناشر المناسب، كما سيفتحُ المجال أمام الكتاب لسرد قصصهم المتنوّعة مع الكتابة.

يذكر أن مبادرة «1001عنوان» الثقافية الفكرية انطلقت في فبراير 2016، تحت شعار «ندعم الفكر لنثري المحتوى». وهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي، تعزيزاً للإنتاج المعرفي والفكري في الدولة، وفي نوفمبر 2017 أعلنت المبادرة عن ختام مرحلتها الأولى.

وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2018 وهدفت إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، حيث تم دعم 700 عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان لمؤلفين إماراتيين، وذلك بميزانية بلغت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين درهم.