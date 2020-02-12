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© alqiyady اجهزة Wacom اللوحية تتبع وتسجل بياناتك وترسلها الى جوجل لكن هذا البيان غامض للغاية، لذلك قرر هيتون التحقيق في البيانات التي جمعتها لوحته وأرسلها إلى واكوم. للقيام بذلك قام بإنشاء خادم وكيل ليكون وسيطًا بين واكوم و Google Analytics ويتطفل على البيانات التي يتم تمريرها بين الاثنين، وبعد حل بعض الألغاز التقنية للكشفعن عمليات النقل المشفرة شعر هيتون بالقلق مما رآه في البيانات التي تم جمعها. إقرأ ايضاً | Cintiq 22 لوحة الرسم الرقمية من واكوم للمصممين والمصورين تتتبع اجهزة Wacom التطبيقات التي تستخدمها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا تقوم واكوم بتسجيل اسم كل تطبيق تستخدمه على جهازك بشكل نشط أثناء تشغيل الجهاز اللوحي ويبدو أن Wacom تعتبر ذلك “بيانات استخدام مجمعة ومعلومات تقنية ومعلومات حول جهازك ” حتى لو ان هذه التطبيقات لا علاقة لها بجهاز Wacom اللوحي.
© alqiyady اجهزة Wacom اللوحية تتبع وتسجل بياناتك وترسلها الى جوجل وعلى الرغم من أن أسماء التطبيقات قد لا تكون متطفلة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أن هيتون يشير إلى أن هناك بالتأكيد إمكانية لتسريب أسماء التطبيقات ولمعلومات حساسة حول الأفراد أو الأسرار التجارية من الشركات عن طريق اجهزة واكوم اللوحية. هل تستخدم اجهزة لوحية من واكوم؟ هل كان لديك معرفة مسبقة بـ اتفاقية الخصوصية؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.