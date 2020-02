دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اجهزة Wacom اللوحية تتبع وتسجل بياناتك وترسلها الى جوجل

إذا كنت تستخدم اجهزةاللوحية في مشاريعك فهناك شيء يجب أن تعرفه وهو ان جهازك اللوحي يتتبع ويسجل بينات جميع التطبيقات والمعلومات على جهازك ويرسلها الى جوجل دون علمك، اكتشف مهندس البرمجيات ” روبرت هيتون ” هذا السلوك ونشر تقريرًا عنه بعد أن قام ببعض المتابعة التقنية للموضوع، لقد كان فضوليًا بشأن قبول سياسة الخصوصية لـ لوحة الرسم بعد تثبيت برامج التشغيل المطلوبة منه. * سياسة الخصوصية في اجهزة Wacom في القسم 3.1 من سياسة خصوصية الشركة تنص على أنه من خلال قبول سياسة الخصوصية يسمح المستخدمون بجمع معلومات معينة ” تلقائيًا ” من خلال Google Analytics، معلومات مثل” بيانات الاستخدام الإجمالية ومعلومات الجلسة الفنية ومعلومات حول الجهاز الخاص بك “.

لكن هذا البيان غامض للغاية، لذلك قرر هيتون التحقيق في البيانات التي جمعتها لوحته وأرسلها إلى واكوم. للقيام بذلك قام بإنشاء خادم وكيل ليكون وسيطًا بين واكوم و Google Analytics ويتطفل على البيانات التي يتم تمريرها بين الاثنين، وبعد حل بعض الألغاز التقنية للكشفعن عمليات النقل المشفرة شعر هيتون بالقلق مما رآه في البيانات التي تم جمعها. إقرأ ايضاً | Cintiq 22 لوحة الرسم الرقمية من واكوم للمصممين والمصورين تتتبع اجهزة Wacom التطبيقات التي تستخدمها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا تقوم واكوم بتسجيل اسم كل تطبيق تستخدمه على جهازك بشكل نشط أثناء تشغيل الجهاز اللوحي ويبدو أن Wacom تعتبر ذلك "بيانات استخدام مجمعة ومعلومات تقنية ومعلومات حول جهازك " حتى لو ان هذه التطبيقات لا علاقة لها بجهاز Wacom اللوحي.

وعلى الرغم من أن أسماء التطبيقات قد لا تكون متطفلة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أن هيتون يشير إلى أن هناك بالتأكيد إمكانية لتسريب أسماء التطبيقات ولمعلومات حساسة حول الأفراد أو الأسرار التجارية من الشركات عن طريق اجهزة واكوم اللوحية. هل تستخدم اجهزة لوحية من واكوم؟ هل كان لديك معرفة مسبقة بـ اتفاقية الخصوصية؟

