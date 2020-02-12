دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهواة التميز: إليكم هاتف Galaxy Z Flip Thom Browne وملحقاته الفخمة

أعلنت شركة سامسونج عن طرحها لنسخة خاصة من هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip بالتعاون مع مصمم الأزياء الشهير توم براون Thom Browne، حيث تحمل هذه النسخة اسم Galaxy Z Flip Thom Browne.

وبحسب ما كشفته الشركة الكورية الجنوبية في مؤتمرها Samsung Unpacked Galaxy، فإن هذا الهاتف يأتي بإطار فضي، على عكس الإطار الأسود الذي يحمله الإصدار الأصلي، كما أن جهته الخلفية تحمل شعار Thom Browne المعروف، بشريط يتوسط الجهة الخلفية للهاتف، يحمل ألوان: الأسود والأبيض والأحمر.

سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip: طفرة في عالم الهواتف القابلة للطي alqiyady 1 سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip: طفرة في عالم الهواتف القابلة للطي

شاهد أيضاً: سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip: طفرة في عالم الهواتف القابلة للطي

وبالإضافة إلى التصميم المميز الذي جاء به هاتف جالاكسي زد فليب توم براون، فإن الهاتف القابل للطي يأتي في صندوق تغليف أنيق يحمل شعار Thom Browne، كما يحتوي الصندوق أيضاً على ساعة Galaxy Watch Active2 الذكية وسماعة Galaxy Buds Plus، وكلاهما يحملان نفس التصميم المميز للهاتف.

وبينما يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Flip من 1380 دولار، فإنه من المتوقع أن يصل سعر هذا الإصدار المميز إلى نحو 2500 دولار، على أن يصدر في أسواق معينة خلال الأسابيع المقبلة.

فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71 alqiyady 1 فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71

Advertisements

شاهد أيضاً: فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71

جدير بالذكر أن هاتف Galaxy Flip Z يحتوي على معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، فيما تبلغ سعة بطاريته 3300 ميللي أمبير/ساعة، حيث تدعم البطارية تقنية الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً.المزيد:

بلاك بيري يودع سوق الهواتف الذكية

فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها

فيديو فتح صندوق Nokia C1: هاتف اقتصادي جديد من نوكيا

بالفيديو مواصفات هاتف Oppo Reno 2 التي صنعت الفرق

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي