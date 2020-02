دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra

فهرس الصفحةمقارنة بين كاميرات S20 وS20 Plus وS20 Ultra مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20 مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20 Plus مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra كشفت شركة سامسونج مؤخراً عن مجموعة هواتفها الذكية الجديدة Galaxy S20، والتي تتضمن 3 هواتف: Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra، حيث جاءت هذه السلسلة بكاميرات متطورة ذات مزايا فائقة، تجعلها على قائمة مشتريات محبي التصوير.

مقارنة بين كاميرات S20 وS20 Plus وS20 Ultraوبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هناك بعض المميزات المشتركة بين الهواتف الثلاثة الجديدة، فيما تنحصر مميزات أخرى في بعضها فقط، حيث نستعرض معكم فيما يلي أبرز التفاصيل الخاصة بكاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra.

مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20:يحتوي على كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وزاوية عرض واسعة 120 درجة، وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر ثالث بدقة 64 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، فإن كاميرا الهاتف تدعم التصوير بدقة 8K بمعدل 30 أو 24 إطار/ثانية، وبدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطار/ثانية، بالإضافة إلى دعم التصوير بالحركة البطيئة. وتتيح كاميرا الهاتف وضع الـ Pro Mode عند تصوير الصور ومقاطع الفيديو، حيث يساعد هذا الوضع في التثبيت التلقائي. كما أن الهاتف يوفر إمكانية التقاط الصور بتنسيق HEIF، والتي تحفظ الصور بجودة عالية وحجم قليل، بالإضافة إلى دعمه خاصية Ultra Wide Shape Correction، التي تصحح الصور واسعة النطاق.

مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20 Plus:يحتوي على كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وزاوية عرض واسعة 120 درجة، وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك مستشعر ثالث بدقة 64 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، والتكبير الرقمي حتى 30 مرة، بالإضافة إلى كاميرا رابعة مخصصة للعمق. ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، فإن كاميرا الهاتف تدعم التصوير بدقة 8K بمعدل 30 أو 24 إطار/ثانية، وبدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطار/ثانية، بالإضافة إلى دعم التصوير بالحركة البطيئة. وتتيح كاميرا الهاتف وضع الـ Pro Mode عند تصوير الصور ومقاطع الفيديو، حيث يساعد هذا الوضع في التثبيت التلقائي. كما أن الهاتف يوفر إمكانية التقاط الصور بتنسيق HEIF، والتي تحفظ الصور بجودة عالية وحجم قليل، بالإضافة إلى دعمه خاصية Ultra Wide Shape Correction، التي تصحح الصور واسعة النطاق.

مواصفات ومزايا كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra:يحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وزاوية عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر ثالث بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عرض f/3.5، والذي يدعم التكبير البصري حتى 10 مرات، والتكبير الرقمي حتى 100 مرة، بالإضافة إلى كاميرا رابعة مخصصة للعمق. ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، فإن كاميرا الهاتف تدعم التصوير بدقة 8K بمعدل 30 أو 24 إطار/ثانية، وبدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطار/ثانية، بالإضافة إلى دعم التصوير بالحركة البطيئة. وتتيح كاميرا الهاتف وضع الـ Pro Mode عند تصوير الصور ومقاطع الفيديو، حيث يساعد هذا الوضع في التثبيت التلقائي. كما أن الهاتف يوفر إمكانية التقاط الصور بتنسيق HEIF، والتي تحفظ الصور بجودة عالية وحجم قليل، بالإضافة إلى دعمه خاصية Ultra Wide Shape Correction، التي تصحح الصور واسعة النطاق.

