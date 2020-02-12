دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تكشف عن هاتفها Galaxy S20.. تعرفوا على مواصفاته

كشفت شركة سامسونغ ـ الكورية الجنوبية ـ عن هاتفها الجديد Galaxy S20؛ حيث زودته بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش تدعم معدل تحديث 120Hz، بجودة عرض QHD، وكثافة 563 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10.

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ويأتي هاتف Galaxy S20 ـ الذي يدعم خدمات الجيل الخامس 5G ـ بتصميم معدني من الألومنيوم في إطار الهاتف مع طبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية من الهاتف، بقياسات 151.7 في 69.1 في 7.9مم، مع وزن 163 جرام.

ودعمت سامسونغ هاتفها Galaxy S20 ـ الذي يصل سعره 999 دولار ـ ببطارية بقدرة 4000 mAh، بخلاف دعمه تقنية الشحن السريع بآداء أفضل مع الشحن اللاسلكي والشحن المعاكس.

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هاتف Galaxy S20 ـ الذي يأتي بالألوان: الأسود، الرمادي والوردي ـ يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل F1.8، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات F2.0 ويدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، وتسجيل فيديو بدقة 8K بينما الكاميرا الأمامية تأتي مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات F2.2 .

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الهاتف ـ الذي يدعم تقنية استشعار البصمة ـ يأتي بمعالج سامسونغ Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1.5 تيرابايت.المزيد:

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