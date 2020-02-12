دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نسخة حصرية من هاتف Galaxy S20+ 5G لأبطال أولمبياد طوكيو 2020

خلال مؤتمر Samsung Unpacked Galaxy، كشفت شركة سامسونج عن إصدار مميز من هاتفها الذكي الجديد Galaxy S20+ 5G مخصص لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يحمل الهاتف الجديد اسم Galaxy S20+ 5G Olympic Games Athlete.

وبحسب ما أعلنته الشركة الكورية الجنوبية في مؤتمرها، فإن هذا الإصدار الخاص من هواتف Galaxy S20 سيُقدم حصرياً للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

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ويأتي هذا الهاتف بلون ذهبي عاكس، حيث يحمل شعار أولمبياد طوكيو 2020 في الجزء الأسفل من جهته الخلفية، كما أن واجهته تحمل شعار الألومبياد أيضاً وكذلك تصميم خاص به.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف نفس المواصفات والمزايا الرئيسية الموجودة في النسخة الأصلية Galaxy S20+ 5G، والتي تتضمن شاشة من نوعية Dynamic AMOLED قياسها 6.7 إنش، ومعالج كوالكوم Snapdragon 865، وكاميرا خلفية رباعية، وبطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى دعمه شبكات 5G، وكذلك تقنيات الشحن السريع والشحن المعاكس.

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جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها سامسونج هاتفاً ذكياً بمناسبة الألعاب الأولمبية، حيث قدمت سابقاً نسخة حصرية من هاتف Galaxy Note 8 للرياضيين الذين شاركوا في الألمبياد الشتوي الذي أقيم في كوريا الجنوبية.المزيد:

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