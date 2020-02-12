شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف الجيش السورى خلال اشتباكات مع دورية أمريكية قرب القامشلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قتلى وجرحى من قوات الجيش السورى خلال اشتباكات مع دورية أمريكية قرب القامشلى، وأضافت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" أن دورية روسية اتجهت إلى موقع اشتباك القوات السورية مع الدورية الأميركية قرب القامشلي.

بدورها، أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع اشتباك مباشر بالسلاح الخفيف فى ريف القامشلى بين وحدات الجيش السوري، وقوات أميركية، تبعه 3 غارات أميركية على قرية خربة عمو بريف المدينة، مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر جراء الاشتباك.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن القوات التركية، كانت قد انسحبت، الأربعاء، من مواقعها فى قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة فى منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، فى الحسكة شمال شرق سوريا دون إبداء أسباب .

ولقى مدنى مصرعه، جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالى قرية "خربة عمو" بشرق القامشلى، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السورى لمنع عربات أمريكية من المرور، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أهالى القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكى، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكى باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.

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وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت الأحد الماضى، نقلا عن موقع رصد الرحلات الجوية الغربية، أن طائرات البحرية الأمريكية نفذت مهاما استطلاعية طويلة بالقرب من القواعد الروسية فى سوريا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن طائرة دوريات من نوع (P-8A بوسيدون) الأمريكية المضادة للغواصات وطائرة الاستطلاع الإلكترونية EP-3E Aries II شوهدت قبالة الساحل السوري، حيث توجد قاعدة (حميميم) الجوية الروسية وقاعدة الأسطول الروسي في طرطوس.

وأوضحت أن الطائرتين الأمريكيتين أقلعتا من القواعد الجوية في إيطاليا واليونان وقامتا برحلات بحرية لعدة ساعات دون دخول المجال الجوي السوري على مسافة 35-45 كم من القواعد الروسية.