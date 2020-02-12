شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 50 مستوطنًا و20 طالبًا يهوديًا و21 عنصرًا من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم 14 شرطيًا اقتحموا المُصليات في المسجد.

وتجول المستوطنون - بحماية شرطة الاحتلال - في ساحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع اقتحام أفراد من شرطة الاحتلال عددًا من المصليات المسقوفة في المسجد. من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من الضفة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات وقرى غرب رام الله.

ففي رام الله، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غربا، كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند قرى وبلدات غرب رام الله.

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وأفاد شهود عيان لـ(وفا)، بأن الاحتلال أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزا عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية، كما قام جنود الاحتلال بإغلاق بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب شمالا، وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أحد الشباب على حاجز عسكري نصبته عند مدخل بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا، وفي قلقيلية، اعتقلت مواطنا من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال، حاجز "الكونتينر" العسكري، شرق بيت لحم، أمام سيارات المواطنين بشكل مفاجيء، وشرعت بالتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.