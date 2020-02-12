شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية على محيط نقطة مراقبة تركية فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سورية اليوم الأربعاء، بتعرض محيط نقطة مراقبة تركية فى ريف إدلب لقصف من طائرات حربية، وأوضحت المصادر - وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية - أن الموقع تعرض لأضرار مادية كبيرة بسبب الغارات فى محيطه، والتى تقع فى ريف إدلب الشرقى.

وقبل أيام قُتل 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للجيش السوري على نقطة مراقبة تركية في مطار "تفتناز" العسكرى. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية سورية باستمرار دخول الأرتال العسكرية التركية إلى الأراضى السورية، حيث دخل رتلان صباح اليوم من معبر كفر لوسين باتجاه الأراضي السورية. وأضافت المصادر، أن الأرتال توجهت نحو ريف حلب الغربى وأنشأت نقطة عسكرية جديدة على طريق الأتارب، مبينة أن الرتلين العسكريين ضما قرابة 100 آلية عسكرية منها دبابات ومدرعات وناقلات جند. Advertisements

يشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان واصل اليوم الأربعاء، تهديداته بشن عدوان على قوات الجيش السورى، فى شمال سوريا، إذا ما أصيب أى جندى تركى، موضحا أنهم سوف يستخدمون القوة الجوية فى شن هجمات على المنطقة.

وتمثل تهديدات أردوغان بمثابة انعكاس صريح لرغبته فى انتهاك السيادة السورية، فى إطار دعمه اللامتناهى للميليشيات الإرهابية، ورغبته فى إحيائها، لتكون ذراعا له فى سوريا فى المستقبل.

وقال الديكتاتور التركى إن بلاده ستضرب قوات الحكومة السورية فى أى مكان بشمال سوريا إذا أصيب أى جندى تركى آخر وإنها قد تستخدم القوة الجوية.

وقال أردوغان فى أنقرة إن تركيا عازمة على طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير. وأضاف "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفى الجو دون تردد".

كانت وسائل إعلام تركية قد أكدت، فى وقت سابق، أن الجيش التركى والمرتزقة السوريين الممولين من تركيا، بدأوا العمليات العسكرية فى محافظة إدلب، ضد الجيش الوطنى السورى.