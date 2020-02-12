عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365 إن "50 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

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وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ومنذ العام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.