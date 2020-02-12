شركة محاماة دولية: مسؤولون إماراتيون ارتكبوا جرائم حرب باليمن

لندن/ الخليج 365
طالبت شركة "ستوك أند وايت" الدولية للمحاماة، الأربعاء، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقالت المنظمة (مقرها العاصمة البريطانية لندن)، في مؤتمر صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، إنها تمتلك "أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة".
وأضافت: "نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن".
يتبع ///
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