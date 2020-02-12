الإطاحة بمضايق مركبة الطالبات والمعتدي على سائقهن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكّدت شرطة منطقة القصيم، القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ، بلاغات عدة، عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.
وأضاف بأن إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه -مواطن في العقد الرابع من العمر-، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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