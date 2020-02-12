إخماد حريق بمستودع للإطارات في السلي

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.

يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.