إخماد حريق بمستودع للإطارات في السلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.
يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.
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