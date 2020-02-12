ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة جنيه ليسجل 101 جنيه للدولار الواحد، مقابل تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام سودانية.



في حين بقي سعر العملة الخضراء لدى المركزي السوداني عند 51 جنيها للشراء و51.25 جنيه للبيع.

وتحركت أسعار الدولار في السودان بعد أيام من حالة هدوء حذر ترقبا لتداعيات قرار الحكومة السودانية حل مجلس إدارة البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى.

والخميس الماضي، قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكة للدولة، بموجب قانون يستهدف تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

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وأقالت اللجنة السودانية أيضا مديري 8 من البنوك، لكنها أبقت على بدر الدين عبدالرحيم محافظ البنك المركزي في موقعه.

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 55.64 جنيه للشراء مقابل 55.91 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 65.86 جنيه للشراء مقابل 66.19 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 110 جنيهات والإسترليني 130 جنيها.

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 166.34 جنيه للشراء و167.17 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 27.10 جنيه والدرهم الإماراتي 28 جنيها والدينار الكويتي 241 جنيها.