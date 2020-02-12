- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جاجوار تعلق عملية تصنيع طرازها الكهربائي I-PACE بشكل مؤقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أوقفت شركة جاجوار عملية تصنيع طرازها الكهربائي I-PACE بشكل مؤقت، بسبب عدم توافر البطاريات اللازمة.
وذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، أن عملية وقف تصنيع الطراز ستبدأ الأحد المقبل، ولمدة أسبوع.
وأوضح الموقع الأمريكي أن طراز جاجوار I-PACE يتم تصنيعه بمدينة "جراز" بالنمسا، في حين يتم تصنيع البطاريات بمصنع تابع لشركة LG الكورية، ومقره بولندا.
ولم يكشف "إنسايد إي في" عن السبب وراء تأخر توفير البطاريات اللازمة لطراز جاجوار الكهربائي، غير أن عملية وقف التصنيع النهائي لـI-PACE باتت قريبة على حد ذكر الموقع، نظرا لمبيعاته المتواضعة خلال عام 2019 الماضي، بعد أن بيعت منه 18 ألف نسخة فقط على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة جاجوار تعلق عملية تصنيع طرازها الكهربائي I-PACE بشكل مؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.