شركة جاجوار تعلق عملية تصنيع طرازها الكهربائي I-PACE بشكل مؤقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أوقفت شركة جاجوار عملية تصنيع طرازها الكهربائي I-PACE بشكل مؤقت، بسبب عدم توافر البطاريات اللازمة.



وذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، أن عملية وقف تصنيع الطراز ستبدأ الأحد المقبل، ولمدة أسبوع.

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وأوضح الموقع الأمريكي أن طراز جاجوار I-PACE يتم تصنيعه بمدينة "جراز" بالنمسا، في حين يتم تصنيع البطاريات بمصنع تابع لشركة LG الكورية، ومقره بولندا.

ولم يكشف "إنسايد إي في" عن السبب وراء تأخر توفير البطاريات اللازمة لطراز جاجوار الكهربائي، غير أن عملية وقف التصنيع النهائي لـI-PACE باتت قريبة على حد ذكر الموقع، نظرا لمبيعاته المتواضعة خلال عام 2019 الماضي، بعد أن بيعت منه 18 ألف نسخة فقط على مستوى العالم.