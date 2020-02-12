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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الاسم الجديد لفيروس 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد وبؤرته مدينة ووهان الصينية بات اسمه "كوفيد-19" بصورة رسمية.
وجاء القرار في اليوم الأول من اجتماع 300 خبير أمراض في جنيف لتناول الوباء والإجراءات الواجب اتباعها معه.
وقررت المنظمة استخدام اسم "يسهل نطقه دون أن يشير إلى موقع جغرافي بعينه، أو حيوان، أو مجموعة"، لتفادي أي تمييز، وفق ما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وأشار تيدروس إلى أن الاسم يأتي من المقطع الأول من ثلاث كلمات بالإنجليزية هي "Corona Virus Disease" والتي تعني "مرض فيروس كورونا".
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أن "أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً قبل 18 شهراً، لذلك يتعين فعل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة".
وتخطت الوفيات بسبب الفيروس في الصين حاجز الألف، بعد وصولها إلى 1016 ضحية، وبلغت الإصابات به 42638، وفق ما أعلنت السلطات الطبية الصينية اليوم.
وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع أعراض البرد، إلا أنها قد تكون مصحوبة بحمى، وشعور بالإرهاق، وسعال جاف، وضيق في التنفس.
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