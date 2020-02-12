مصري يصمم فساتين من عبوات المشروبات الغازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ابتكر مصمم الأزياء المصري وليد خيري، في إحدى دوراته التدريبية مع 16 طالبا وطالبة بمرحلة الرسم والتصميم بدبلومة الأزياء بمركز كاريير جيتس، 20 فستاناً، تم تصميمها بـ970 علبة مشروبات غازية.



استغل وليد خيري كل قطعة من عبوات المشروبات الغازية، حيث قام بصنع حلي وأكسسوارات ارتدتها عارضات الفساتين، وكذلك صنع حقيبة من زجاجة مياة غازية مزودة بالسلاسل.

وقام الطلبة؛ وهم آية فؤاد وفاطمة عبدالدايم وهبة بكر وعلياء أبوالوفا حافظ ونسرين عيد وهالة عصام وهيثم لطفي، وميرو حويدق وإنجي عبدالظاهر وميرفت الكرمة وإنجي عادل العسال ونورة مكرم ومنى محمد عماد وعبير النزوري، وخلود محسن وداليا منيمن محمد وسارة عبدالمنعم وهدي السليماني، بابتكار تصميمات عصرية، حيث قاموا بإدخال كل قطعة من علب المشروبات الغازية على الفستان الخاص بكل منهم.

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وقامت سارة عبدالمنعم بتزويد عارضتها بحلق مصمم من عبوات المشروبات الغازية، بالإضافة إلى حقيبة من زجاجة المياه الغازية مزودة بسلاسل حتى تستطيع حملها، كما حرصت على إبراز صورة اللاعب محمد صلاح على تصميمها.

كما قامت ميرو حويدق بالحفاظ على القماش الأساسي للفستان مع تطريزه، وتزويده بقطع من عبوات المشروبات الغازية على الوسط، أما هدى سيلمان فقامت بتزويد فستانها بعدد من السلاسل لإضفاء إطلالة مبتكرة وعصرية عليه، مع وضع عدد من الورود الملصقة على قواعد العبوات.

وقال مصمم الأزياء وليد خيري وفقا لـ"العين الإخبارية": "الأزياء لا تقتصر على تصميم الملابس التقليدية، ولكنه جزء مهم في الدعاية أو التسويق، بالإضافة إلى الحرص على العمل على جعل الطلبة يفكرون خارج الصندوق، لأن تصميم الملابس إبداع مختلف، إن لم يتوفر فلن يكون هناك فاشون".

وعن كيفية تجميع هذا الكم الهائل من أعداد العبوات، أوضح خيري: "طلبت من أصدقاء يمتلكون مطاعم وكافيهات جمع الفارغ لديهم من العبوات، وتم شراء جزء آخر، نظراً لضيق الوقت، حيث تم تنفيذ هذا خلال 4 أيام فقط".