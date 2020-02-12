دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip: طفرة في عالم الهواتف القابلة للطي

كشفت سامسونج في مؤتمر Samsung Unpacked Galaxy عن هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip، والذي يبدو أنه سيكون طفرة في عالم الهواتف الذكية.

وبحسب ما أعلنته الشركة الكورية الجنوبية، فإن هاتفها الجديد يعد أول هاتف زجاجي قابل للطي في العالم، حيث يأتي بطبقة حماية زجاجية من نوعية زجاج فائق الرقة، تطلق عليه سامسونج اسم Samsung Ultra Thin Glass.

فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71 alqiyady 1 فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71

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ويأخذ هاتف جالاكسي زد فليب شكلاً مربعاً بطول 87.4 مم، وعرض 73.6، وسماكة 17.3 مم عند المفصل، و15.4 مم عند حافة الشاشة.

ويضم الهاتف شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED قياسها 1.1 بوصة ودقتها 300×112 بيكسل، حيث قالت سامسونج أنها مخصصة لعرض الإشعارات.

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وحينما يكون الهاتف مفتوحاً، فإن طوله يبلغ 167.3 مم، وتصل سماكته إلى 7.2 مم عند المفصل، و6.9 مم عند حافة الشاشة، التي تأتي بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2636×1080 بيكسل.

وعن مزايا التصوير التي يحملها الهاتف الجديد، فهو يأتي بكاميرتين خارجيتين موجودتين على ظهره، تبلغ دقتهما 12 ميجابيكسل، إحداهما للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، والأخرى مع فتحة عدسة f/1.8، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تأتي ضمن الشاشة، وتبلغ دقتها 10 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/2.4.

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ووفقاً لسامسونج، فإن هاتف Galaxy Flip Z يحتوي على معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، فيما تبلغ سعة بطاريته 3300 ميللي أمبير/ساعة، حيث تدعم البطارية تقنية الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً.

ومن المقرر إطلاق هاتف جالاكسي زد فليب بألوان: الأسود، البنفسجي، الذهبي، وسيتوفر في الأسواق بدء من 14 فبراير الجاري بسعر 1380 دولار.المزيد:

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