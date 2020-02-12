شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخيمات مخالفة للسلامة فى 27 موقعا فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام، ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصرى وتحسين المشهد الحضرى.

ووفقا لما نُشر على موقع صحيفة عكاظ، أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنه تمت إزالة المخيمات البرية المنتشرة والصنادق العشوائية المخالفة فى 27 موقعا ضمن نطاق البلدية، بعد إشعار ملاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة، مشيرا إلى أن المخيمات والجلسات تفتقر لوسائل السلامة، لافتا إلى توجيه إنذارات للمخالفين وتحذيرهم من تكرار هذه المخالفات التي قد تعرضهم للعقوبات.

وفى مكه المكرمة أيضا كانت بدأت فى الادارة العامة للتعليم فعاليات الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية، التى يُنظمها النشاط الكشفى بالإدارة فى مركز التدريب الكشفى بالعزيزية، بمشاركة 32 دارساً من مختلف مدارس ومفوضيات الإدارة الكشفية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفى بالإدارة زياد محمد قدير، أن الدراسة تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين لمساعدتهم في قيادة الوحدات الكشفية، مبيناً أن محتوى الدراسة يتضمن جانبين نظرى وعملي، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل دارس قادرا على أن يصف دور مساعد قائد الوحدة الكشفية ويحدد احتياجاته ويشكل الوحدة الكشفية ويشرح التنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية وينفذ المنهج الكشفى ويطبق الطريقة الكشفية ويخطط لوحدته الكشفية.