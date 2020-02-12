شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من مخيم العروب كما داهمت بلدة بيت كاحل شمال محافظة الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر فلسطينية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقلت الفتى بهاء جوابرة، ولؤى جوابرة، عقب دهم منزلى ذويهما، فى مخيم العروب شمال الخليل.

وفي نفس السياق داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.

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كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، إعتقلت أمس الثلاثاء، 8 فلسطينيين من عدة محافظات فى الضفة، وذكر نادى الأسير، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، بالإضافة إلي فتيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ومواطن من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومواطن من قرية كفر قليل جنوب نابلس وآخر في القدس المحتلة .

وفى سياق آخر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على مراكب الصيادين على قرابة 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطرهم للهروب خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.

على جانب آخر، جرفت آليات الاحتلال أراض زراعية غرب سلفيت، حيث قال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المنطقة المسماة "خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ250 فدانا، تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الاسلامية، بالإضافة إلى 120 فدانا تعود ملكيتها لإحدى العائلات.